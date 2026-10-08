Bakan Göktaş, isim benzerliğiyle iftira kampanyalarına müsamaha göstermeyecek

Bakan Göktaş, isim benzerliğiyle iftira kampanyalarına müsamaha göstermeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, isim benzerliğini kullanıp şahsının ve ailesinin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğini bildirdi. Açıklamasında isim benzerliği üzerinden kendisine ve ailesine yönelik iftira kampanyalarına izin vermeyeceğini belirtti.
Bakan Göktaş: "İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim"
Kaynak: AA
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