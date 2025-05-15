Bakan Göktaş'tan Medya Uyarısı - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Medya Uyarısı

Bakan Göktaş\'tan Medya Uyarısı

Bakan Göktaş, medya içeriklerinin aile değerlerine zarar verdiğini vurguladı.

15.05.2025 13:43
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Reyting kaygısıyla yapılan haberleri, programları, dizileri, izleme ve tıklama uğruna hazırlanan içerikleri görmezlikten gelemeyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler' Uluslararası Aile Sempozyumu'na katıldı. Memur-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ın başkanlığındaki programa, bakanlık personeli, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Göktaş, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde, çok önemli bir konuyu konuşmak için bir arada olduklarını belirterek, "Aile ve medya; kadim değerlerimizin taşıyıcısı aileyi, dijital çağın bize sunduğu bir imkan olan medya ile birlikte ele alacağız. Yani dijital çağda insan olmak, aileyi korumak üzerine konuşacağız. Bir düşünün; hepimizin zihninde çocukluğumuza dair sahneler vardır. Anne sesi, baba eli, birlikte yemek yenilen sofralar, komşularla yapılan sohbetler, kapı önlerinde oynanan oyunlar, mahalleli ile kurulan bağlar. Kimimiz soba başında radyosunu dinleyen büyüklerimizle, kimimiz siyah beyaz televizyonda izlenen o tek kanalın heyecanını yaşadı. Bugün ise bambaşka bir çağın içindeyiz" ifadelerini kullandı.

'MEDYA, BİR KÜLTÜR TAŞIYICISIDIR'

Medyada, çarpıtılmış hayatlar yerine aileyi ayakta tutan hikayeler görmek istediklerini ifade eden Göktaş, "Dijital medya mecralarıyla, küresel ölçekte cinsiyetsizleştirme gibi marjinal ideolojiler ve zararlı akımlar topluma dayatılıyor. Aile kurmayı gereksiz gören bu tür söylemler, toplumsal bağlarımızı zedeliyor. Televizyon ve internet yoluyla yayılan şiddet içerikleri ile mahremiyet ihlalleri, ailelerde endişelere neden oluyor. Uzmanlar, kontrolsüz dijital bağımlılığın çocuklarda yalnızlık, depresyon ve davranış sorunlarını artırdığını vurguluyor. Bu yüzden medyayı, sadece bir sektör olarak göremeyiz. Reyting kaygısıyla yapılan haberleri, programları, dizileri, izleme ve tıklama uğruna hazırlanan içerikleri görmezlikten gelemeyiz. Medya, bir kültür taşıyıcısıdır ve biz bu taşıyıcının, ailenin korunması yönünde bir araca dönüşmesini istiyoruz. Teknolojinin sunduğu imkanları doğru kullandığımızda ailelere güç katabileceğimizi de biliyoruz" diye konuştu.

'RTÜK İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile medyanın aileyi güçlendiren, değerleri koruyan ve toplumsal bütünlüğü destekleyen bir dille şekillenmesi için ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Göktaş, "Eğitim, farkındalık çalışmaları ve kurduğumuz iş birlikleriyle aile odaklı, sorumlu ve bilinçli bir medyanın olması, doğru örneklerin çoğalması için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl bugün, yani 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde açıkladığımız Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız, bu konuda en güçlü yol haritamızdır. Bu kapsamda aileyi, dinamik ve genç nüfus yapımızı korumak için kurumsal yapımızı güçlendirdik. Yapımcılar, medya ve dijital platform temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek içeriklerin toplum üzerindeki etkilerini ele alıyoruz. Medya profesyonellerine yönelik eğitimlerle aile odaklı içerik üretimini destekliyoruz" dedi.

'DİJİTAL ÇAĞ, DEĞERLERİN ÜZERİNE BİR TSUNAMİ GİBİ ÇÖKTÜ'

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise ülkenin tüm sorunlarını dert, değerlerini ilke edindiklerini belirterek, "Her seferimizi değerlerimiz ile yürütüyor, her zaferimizi de değerlerimiz ile taçlandırmayı şeref biliyoruz. Bugün de sadece ülkemizin değil yerküremizin sorunu haline dönüşen meseleyi tartışmak ve çözüm arayışı içinde olmak için buradayız. Dijital çağ, değerlerin üzerine bir tsunami gibi çöktü. 'Ailemiz geleceğimiz' diyerek, bizimle bu derdi paylaşacak olan tüm fikir adamlarımıza, münevverlerimize teşekkür ediyorum. Aile konusu bugünün dünyasının en önemli konusu ve en önemli yıkıcı durumlarından bir tanesidir. Zaman ve hayat değişiyor. Elbette aile hayatı da değişim yaşayacak. Buna kör ve sağır kalmak mümkün değildir. Gelin görün ki ailede sadakat, mahremiyet, ülfet ve merhamet değişir ise değişimin ibresi gelişme değil çözülme olur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Medya Uyarısı - Son Dakika

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