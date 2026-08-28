Bakan Güler, Büyükelçi Başaran'ı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kişinev Büyükelçisi Nazmiye Başaran'ı kabul etti.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı, kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Cumhuriyeti'ne Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, Büyükelçi Başaran'ı Kabul Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?