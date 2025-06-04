Bakan Güler NATO\'da Mektup İmzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"nde Türkiye adına mektubu imzaladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan mevkidaşları ile İmza Töreni'ne katılarak, mektup imzaladığı belirtildi.
Paylaşımda, imza töreninden fotoğraflar da yer aldı.
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