Bakan Gürlek, Suudi Büyükelçi ile Görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Abualnasr ile iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkiler çerçevesinde, adli işbirliği başta olmak üzere ortak çalışma alanlarını ve bölgede yaşanan son gelişmeleri konuştuklarını aktardı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü bağları ve işbirliğini her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceklerini belirten Gürlek, Abualnasr'a ziyareti için teşekkür etti.