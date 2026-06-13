Akın Gürlek'ten "Yaptırım Listesine Konulması" Önerisine Tepki: "Beyhude Çaba" - Son Dakika
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Akın Gürlek'ten "Yaptırım Listesine Konulması" Önerisine Tepki: "Beyhude Çaba"

13.06.2026 16:22  Güncelleme: 17:31
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun kendisini yaptırım listesine koyma önerisine sert tepki göstererek, raporların tavsiye niteliğinde olduğunu ve Türk yargısını hedef almanın beyhude bir çaba olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin taslak raporunda kendisinin "yaptırım listesine konulmasına" yönelik önerisine tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin taslak raporunda yaptırım listesine konulmasına yönelik öneriye tepki gösterdi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir. Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur."

Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, aziz milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır. Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.

Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır. Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.

Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akın Gürlek'ten 'Yaptırım Listesine Konulması' Önerisine Tepki: 'Beyhude Çaba' - Son Dakika

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