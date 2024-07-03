Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız - Son Dakika
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Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız

Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk iş olarak depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edeceğini söyledi. Kurum, "Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız." ifadelerini kullandı.

03.07.2024 20:05
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İlk iş olarak depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edeceğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız." dedi.

BAKAN KURUM İLK İCRAATİNİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Kurum, ilk iş olarak deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi.

Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

"ASRIN DAYANIŞMASINI GÖSTEREN AZİZ MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZ VAR"

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtti. "Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." ifadesini kullanan Kurum, bugün Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.

"DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM ŞEHİRLERİMİZDE ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum, şunları kaydetti: "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."

Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Murat Kurum, Malatya, Deprem, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Yıldız: Arı çiçeklerden toplar balı kendi kovanına doldurur. 39 1 Yanıtla
  • sezai duran: Arı gibi maşallah her çiçeğe konuyor ama velakin bal yapmıyor polenleri hep kendileri yiyiyor. 36 0 Yanıtla
  • M P: Ah güzel ülkem ah kimlere kaldık biz 33 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: arı gibi olmaz karınca gibi çalışmak lazım 26 0 Yanıtla
    Metin Poyraz: Biri şuna karınca desin karınca. 15 0
  • Mustafa Karakoç: daha öncede çok çalıştın biliyoruz 25 0 Yanıtla
  • Buğra Demir: Biraz erken değil mi 21 1 Yanıtla
    Metin Poyraz: Deprem illerini şaşırma 14 2
  • Murat Kara: Hayırdır bu şevk azim Şimdimi aklınıza geldi 21 1 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Kelebek gibi uçup arı gibi sokmayin… 17 0 Yanıtla
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