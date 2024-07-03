Bakan Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya gidiyor

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cuma gününden itibaren depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek incelemelerde bulunacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya gelerek deprem bölgesinin yeniden inşası ile ilgili toplantı yaptıklarını belirten Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak" ifadelerine yer verdi.