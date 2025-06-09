Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'e Tepki

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye uluslararası sularda seyrederken müdahalede bulunmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

"İnsanlığın vicdanını yaralayan, insan haklarını hiçe sayan, insanlık dışı aksiyonlar alan Netanyahu yönetimi, uluslararası kamuoyundan hak ettiği cevabı almalıdır." ifadesini kullanan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Temennimiz Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüm için somut adımlar atılması. Biz, Filistinli kardeşlerimizin sesini tüm dünyaya duyurmaya, tarihin doğru tarafında durmaya ve soykırım politikaları uygulayan İsrail'e ses çıkarmaya devam edeceğiz."