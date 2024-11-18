Bakan Memişoğlu'ndan Kalayoğlu'na Taziye

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden ve karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu resmi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum."