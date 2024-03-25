Güncel

- Bakan Özhaseki: "Arı gibi çalışıyoruz"

"Bin şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz"

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde bin şantiyede 110 bin kişilik ekiple çalıştıklarını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarla iftarda bir araya geldi.

İftar programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem sonrası yapılan hizmetlerden bahsederek, "Adıyaman özelinde söylüyorum. 39-40 bin kadar hak sahibimiz var. Biz burada 45 bin civarın da inşaata başladık. İndere bölgesindeki konutları görüyorsunuz. Rezerv alan ilan ettiğim Atatürk Bulvarı üzerindeki yeri de görüyorsunuz. Rezerv alan ilan ettiğimizde bir tayfa, 'malımıza çöküyorlar, tapumuzu alıyorlar' diye bağırıyorlardı. Şimdi her taraftan 'gelin burayı da rezerv alan ilan edin de yapın' demeye başladılar. Yapınca da iyi yapıyoruz. TOKİ, 22 yıld6a 1 milyon 340 bin konut yaptı bir tanesi bile depremde yıkılmadı. Sıva çatlağı bile yok. Şimdide burada Emlak Konut vasıtasıyla en lüks evleri yapmaya devam ediyoruz. Yapmışken en iyisini yapıyoruz. Köylerimizde çelik karkastan evler yapıyoruz. Birkaç tane zarar gören bölgemiz içinde 6 milyar Lira ayırdık. Alt yapıyı baştan sona yeniliyoruz. Bu yaz çalışmalara başlıyoruz. Bir iki sene buralar şantiye gibi olur, ama ondan sonra hepimizin övündüğü iftihar ettiği bir Adıyaman orta çıkar. Eski Belediye binamızın oradan başlamak üzere bir merkez yapıyoruz, meydan oluşturuyoruz. Meydan projesine son halini verdik" dedi.

"Arı gibi çalışıyoruz"

Bakan Özhaseki konuşmasının devamında, "Arı gibi çalışıyoruz, bin şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz. 4 bin 433 köyümüzde çelik karkastan evlerden yapıyoruz. Bütçemizin biraz açık vermesi bundan. Enflasyonun bir sebebi de bu ama olsun. Hak yerini bulacak. Kardeşlerimizin hepsi evinde huzurla oturuncaya kadar bir çalışmaya devam edeceğiz.

Bir taraftan da durmadan bize laf atan muhalefet partileri var. Gerçekten hayr8etler içerisinde izliyorum. Kimi diyor ki, 'nerede yapmışlar' diyor. Birisi diyor ki 'herhalde AKP'lilere veriyorlar' diyor. Diyorlar da diyorlar. Allah onların iyiliğini versin.

Buradaki hasarlar birkaç seneye kalmadan normale döndeririz, yaraları sararız, Adıyaman eskisinden çok daha keyifli hale gelir inşallah" diye konuştu.