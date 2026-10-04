Bakan Tekin, 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ailesiyle göçünü bildirdi

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine, "2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla sistem üzerinden 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi aile çocuğu olarak hareketi tespit edilmiştir" yanıtını verdi. Gürer ise "Eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve artırılması gerekiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 7 Ağustos tarihinde, tarım işçisi ailelerin çocuklarına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yanıt geldiğini bildirdi.

Buna göre Tekin, yanıtında mevsimlik tarım işçileriyle göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarına yönelik çalışmaların ilgili Cumhurbaşkanlığı ve MEB genelgeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İl eylem planları kapsamında yapılan saha taramaları ve aile ziyaretleriyle tespit edilen öğrenciler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi bünyesindeki mevsimlik tarım işçisi ve göçer çocuklarının eğitimi Okul Tespit ve Takibi Modülüne kaydedilmekte; kayıt, nakil ve devam durumları izlenmektedir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla sistem üzerinden 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi aile çocuğu olarak hareketi tespit edilmiştir. Bu veri, öğrencilerin mevsimlik göç kapsamında yer değiştirmesini göstermekte olup okuldan tamamen ayrılan öğrenci sayısı anlamına gelmemektedir. Öğrencilerin bulundukları yerde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla mevcut okullara kayıt ve nakil, taşıma, mobil veya geçici eğitim birimi oluşturma ve gezici öğretmen görevlendirme tedbirlerinden uygun olanı ilgili il ve ilçe birimlerince uygulanmaktadır. Öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Mevsimlik Tarım İşçisi Aile Çocukları Kurs Programları kapsamında telafi eğitimleri yürütülmektedir. Güncellenen programlar çerçevesinde okul öncesi eğitim için dokuz, ilkokul için 31 ve ortaokul için 32 olmak üzere toplam iki kurs modülü hazırlanmıştır."

"SÜREÇ GENELGEDEKİ GİBİ İŞLEMİYOR"

Gürer, Bakan Tekin'in yanıtına karşılık şunları söyledi:

"Ekim ve hasat dönemi başlangıçları eğitim süreçleriyle çakışıyor. Bu süreçlerde tarlada, bahçede olan işçi çocukları, aileleriyle farklı bölgelerden zorunlu göç ediyor. Yaşam alanları çadırlar. Sağlıksız koşullarda barınıyorlar. Genelgedeki uygun barınma alanına gittiğim yerlerde rastlamadım. Okul yerine çadır önlerinde oynayan çocuklar, sorduğumda okulu bırakıp geldiklerini anlatıyorlar. Göçer aile sayısına göre yanıtta yer alandan daha çok okulu erteleyen çocuk olası. Bu bağlamda geçici barınma yerlerinde taramalar yanında, eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve artırılması da ihtiyaç. Yıl içinde eğitimden uzak kalan çocuklar eğitimlerini sürdürmede de sorun yaşıyor ve belli bir yaştan sonra tarım işçisi olarak eğitimi sonlandırıyor. Bu süreç genelgede yer aldığı biçimiyle devam etmiyor."