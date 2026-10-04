Bakan Tekin, 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ailesiyle göçünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin, 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ailesiyle göçünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Tekin, 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ailesiyle göçünü bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekin, Gürer'in önergesine yanıtında 2025-2026 eğitim yılı sonu itibarıyla 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ailesiyle hareketinin tespit edildiğini belirtti. Gürer, sürecin genelgedeki gibi işlemediğini ve eğitimi sürdürecek önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine, "2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla sistem üzerinden 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi aile çocuğu olarak hareketi tespit edilmiştir" yanıtını verdi. Gürer ise "Eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve artırılması gerekiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 7 Ağustos tarihinde, tarım işçisi ailelerin çocuklarına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yanıt geldiğini bildirdi.

Buna göre Tekin, yanıtında mevsimlik tarım işçileriyle göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarına yönelik çalışmaların ilgili Cumhurbaşkanlığı ve MEB genelgeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İl eylem planları kapsamında yapılan saha taramaları ve aile ziyaretleriyle tespit edilen öğrenciler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi bünyesindeki mevsimlik tarım işçisi ve göçer çocuklarının eğitimi Okul Tespit ve Takibi Modülüne kaydedilmekte; kayıt, nakil ve devam durumları izlenmektedir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla sistem üzerinden 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi aile çocuğu olarak hareketi tespit edilmiştir. Bu veri, öğrencilerin mevsimlik göç kapsamında yer değiştirmesini göstermekte olup okuldan tamamen ayrılan öğrenci sayısı anlamına gelmemektedir. Öğrencilerin bulundukları yerde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla mevcut okullara kayıt ve nakil, taşıma, mobil veya geçici eğitim birimi oluşturma ve gezici öğretmen görevlendirme tedbirlerinden uygun olanı ilgili il ve ilçe birimlerince uygulanmaktadır. Öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Mevsimlik Tarım İşçisi Aile Çocukları Kurs Programları kapsamında telafi eğitimleri yürütülmektedir. Güncellenen programlar çerçevesinde okul öncesi eğitim için dokuz, ilkokul için 31 ve ortaokul için 32 olmak üzere toplam iki kurs modülü hazırlanmıştır."

"SÜREÇ GENELGEDEKİ GİBİ İŞLEMİYOR"

Gürer, Bakan Tekin'in yanıtına karşılık şunları söyledi:

"Ekim ve hasat dönemi başlangıçları eğitim süreçleriyle çakışıyor. Bu süreçlerde tarlada, bahçede olan işçi çocukları, aileleriyle farklı bölgelerden zorunlu göç ediyor. Yaşam alanları çadırlar. Sağlıksız koşullarda barınıyorlar. Genelgedeki uygun barınma alanına gittiğim yerlerde rastlamadım. Okul yerine çadır önlerinde oynayan çocuklar, sorduğumda okulu bırakıp geldiklerini anlatıyorlar. Göçer aile sayısına göre yanıtta yer alandan daha çok okulu erteleyen çocuk olası. Bu bağlamda geçici barınma yerlerinde taramalar yanında, eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve artırılması da ihtiyaç. Yıl içinde eğitimden uzak kalan çocuklar eğitimlerini sürdürmede de sorun yaşıyor ve belli bir yaştan sonra tarım işçisi olarak eğitimi sonlandırıyor. Bu süreç genelgede yer aldığı biçimiyle devam etmiyor."

Kaynak: ANKA
PolitikaEğitimGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
09:10
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 11:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, 26 bin 920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ailesiyle göçünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei