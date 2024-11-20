Bakan Tekin'den Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bütün çocuklar, insanlığın ortak değeridir ve insana yakışan en muhlis davranışlardan biri, çocukların daha mutlu olacağı güzel bir geleceği inşa etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Çocukların daha müreffeh bir dünyada yaşamasının insanlığın onur sınavı olduğunu belirten Tekin, son yıllarda başta Gazze olmak üzere yaşanan hadiseler karşısında bütün insanlığın bu sınavı hakkıyla veremediğini vurguladı.

Tekin, mesajında "Dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuk, savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü bekliyor. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan acılar karşısında yeise kapılmak ya da karamsar olmak yerine, umutla insanlığın hayrına çalışmak ve bu onur sınavının hakkını vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İnsanlık olarak, her zamankinden çok daha fazla yeni yollara ihtiyaç olduğunu ve yeni rotalar çizilmesi gerektiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Parıldayan gözlerle hayata bakan, tebessümüyle dünyamızı aydınlatan bütün çocukların mutluluğu için hiçbir ayrım gözetmeksizin bu mücadeleye dört elle sarılmalıyız. Çünkü bütün çocuklar, insanlığın ortak değeridir ve insana yakışan en muhlis davranışlardan biri, çocukların daha mutlu olacağı güzel bir geleceği inşa etmektir. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, çocukların daha güzel, daha adil bir dünyada yaşamasını temenni ediyorum."