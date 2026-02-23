Bakan Tekin'den Laiklik Açıklaması - Son Dakika
Bakan Tekin'den Laiklik Açıklaması

23.02.2026 23:51
Bakan Tekin, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisini eleştirerek, dertlerinin İslam ile alakalı olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ilişkin, "Bunların dertleri tamamen İslam'la alakalı, açık söyleyeyim; buradaki gericilikten kastettikleri şey o. 'Laiklik elden gidiyor' tartışmasına hiç girmedik çünkü dertleri laiklik istemekle de alakalı değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın yürüttüğü projelere "laiklik zedeleniyor" gerekçesiyle dava açılmasını eleştiren Tekin, "Bunların dertleri tamamen İslam'la alakalı, açık söyleyeyim; buradaki gericilikten kastettikleri şey o. 'Laiklik elden gidiyor' tartışmasına hiç girmedik çünkü dertleri laiklik istemekle de alakalı değil" ifadelerini kullandı.

Tekin, hükümetin milli birlik ve beraberliği güçlendirecek adımları atmaya devam ettiğini belirterek, "Biz hükümet olarak milli birlik ve beraberliği güçlendirecek adımları atmak üzere yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Etkinliklerde zorlama yok"

Okullarda sosyal medyaya yansıyan ilahi görüntüleri ve Ramazan etkinliklerine ilişkin de konuşan Tekin, etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. "Bizim bu etkinliklerimizin bu kadar popüler olmasında Celal Bey'in ilahisinin mutlaka katkısı var çünkü çocuklar gerçekten onu bir akım olarak aldılar. Bu etkinliklerde asla zorlama yok, tamamen gönüllülük esasına göre yapılıyor" diye konuştu.

Seçmeli derslerde geleneksel Türk sanatlarına yer verdiklerini kaydeden Tekin, her dönemin son haftasını sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sergilendiği bir festival havasına dönüştürdüklerini ifade etti.

"Talibanlaştırma" eleştirisine yanıt

Bakan Tekin, bazı çevrelerin uygulamaları "Talibanlaştırma" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" dedi.

Bu tür yaklaşımları "trajikomik" olarak değerlendiren Tekin, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" ifadelerini kullandı.

Müfredatta Alevi-Bektaşi hassasiyeti

Müfredat çalışmalarında toplumsal hassasiyetleri dikkate aldıklarını belirten Tekin, "Başta ders kitaplarımız olmak üzere müfredatımızda Alevi Bektaşi vatandaşlarımızı rahatsız eden hususlarla ilgili olarak hepsini birlikte değerlendirdik" dedi.

Cemevlerindeki eğitim süreçlerine de değinen Tekin, Alevi-Bektaşi vatandaşların dede ve zakir eğitimlerine ilişkin talepleri bulunduğunu belirterek, bu konuda çözüm için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

