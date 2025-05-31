Bakan Tekin: Eğitim, birinci sırada

VAN'ın Erciş ilçesinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi işin odağında tuttuğunu belirterek, "Başbakan olduğu gün bütün dünyaya örnek olabilecek şekilde eğitim öğretimle ilgili konuları gündeminin birinci sırasına koymuş. O güne kadar olmayan bir şeyi yapmış ve genel bütçeden ayrılan pay sıralamasında eğitimi birinci sıraya yerleştirmiş. Bunun sonuçlarını da gördük" dedi. Bakan Tekin, tatilin bayramın 4'üncü günü biteceğini de ifade etti.

Van'ın Erciş ilçesinde gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle görüşen Bakan Tekin, ardından Erciş Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Tekin ve beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve bölge halkıyla merkezin açılışını yaptı.

Törende konuşan Bakan Tekin, AK Parti'nin eğitime sağladığı kaynak ve desteği, Van'a yapılanları örnek göstererek anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi işin odağında tuttuğunu belirterek, "Başbakan olduğu gün bütün dünyaya örnek olabilecek şekilde eğitim öğretimle ilgili konuları gündeminin birinci sırasına koymuş. Bunları nereden anlıyoruz? O güne kadar olmayan bir şeyi yapmış ve genel bütçeden ayrılan pay sıralamasında eğitimi birinci sıraya yerleştirmiş. Bunun sonuçlarını da gördük" dedi.

Bakan Tekin, "Van'da 2001-2002, 2002-2003 eğitim öğretim yılında yaklaşık olarak 200 bin öğrenci vardı. Şu anda bu öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 50 artmış. 300 bin civarında öğrencimiz var Van genelinde. Yani 200 bin öğrenci 3 bin 800 derslikte eğitim alıyormuş. Öğrenci sayısı yüzde 50 artmış. Peki derslik sayısı ne kadar artmış? Cumhuriyetin başından itibaren o güne kadar 3 bin 800 civarında derslik yapılmış. Yuvarlak hesap 4 bin diyelim. Peki şu an kaç dersliğimiz var Van genelinde biliyor musunuz? 12 bin 836. Yani o gün sahip olduğumuz derslik sayısını 3 katına çıkarmışız. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge. Bu olduğu zaman ne oluyor? Sınıflardaki öğrenci sayımız 50'li, 60'lı, 70'li rakamlardan 20'li rakamlara düşüyor. Bu dünya ortalaması açısından Türkiye'yi gerçekten çok iyi bir noktaya taşıyan bir gösterge" diye konuştu.

'ÖĞRETMEN SAYISI 3 KATINA ÇIKTI'

Aynı dönemde öğretmen sayısındaki artışa da dikkat çeken Bakan Tekin, 2002 yılında Van'da 6 bin 83 öğretmenin olduğunu, bugün 18 bin 548'e çıktığını söyledi. Durumun eğitimin niteliğini artıran çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Dünyada şu anda eğitim alanında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesiyiz. Bunu biz söyleyince muhalefettekiler anlamıyorlar. Ama uluslararası raporlarla gösterdiğimizde diyorum ki bak OECD'nin raporunda diyor ki, Türkiye dünyada istikrarlı bir biçimde bu anlamda yükseliş gösteren tek ülke. O raporu gösterince de söyleyecek bir şeyleri kalmıyor. Bunlar fiziki anlamda yaptıklarımız. Aynı şekilde teknolojik anlamda okullarımızın tamamı. Bunu da ben söylemiyorum. UNDP'nin raporu diyor ki; 'Türkiye bütün dersliklerinde etkileşimli tahta yani akıllı tahta, internet erişimi olan, akıllı tahta olan neredeyse dünyadaki tek ülke' diyor UNDP'nin kendi raporundaki ifade. Dolayısıyla çok güzel şeyler yaptık. Daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hep beraber ama bizim bunları yapabilmemiz bir şarta bağlı. O da şu; sizin bize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmanıza bağlı. Eğer siz bize Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verirseniz, bizi desteklerseniz bunları yapmaya devam ederiz. Bizi desteklemezseniz biz bunları yapamayız. Tıpkı 2002'deki gibi tekrar aynı rakamlara geri dönmek durumunda kalırız. O yüzden sizin desteğiniz bizim açımızdan çok önemli. Ben verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLSEM'E ALIYORUZ'

Bakan Tekin, konuşmasında ayrıca, "Şimdi normal kendi okullarımız var. Bir de bu okullarımızın dışında çocuklarımızın yetenekli oldukları alanlarda yeteneklerini geliştirebilmek için okul dışı zamanlarda gelebildikleri, eğitim alabildikleri ortamlarımız var. BİLSEM, bu anlamda bizim için önemli bir kurum. Buraya bir test var. O testte o sınava giren öğrencilerden başarılı olanları alıyoruz. ve burada eğitim veriyoruz. Bunu açma sebebim de şu. Çok yakın bir zamana kadar biz bu testi de dünyada bu konuda örnek olan iki büyük şirketten bir tanesinden satın alıyorduk. Fakat 2016-2017 yılında biz Bakanlık olarak TÜBİTAK'la ulusal zeka ölçeği geliştirebilir miyiz, diye bir proje başlatmıştık. Bu yıl itibarıyla projemiz sonlandı ve şu anda dünyadaki en büyük örnekleme kapasitesine sahip 3-22 yaş arasındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin bu anlamda ilgi, yetenek ve becerilerini ölçebilecek, dünyaya örnek gösterilebilecek bir yerli zeka ölçeği geliştirdik. Bu da bizim için önemli. Bu yıl ilk defa uyguladık bunu. Bu yıl ilk defa öğrencilerimizi aldık" dedi.

KULAKLIK TAKIP ÇAĞRI CEVAPLADI

Bakan Tekin, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Bakan Tekin, kulaklık takıp gelen çağrıyı cevapladı. Çağrı merkezini arayan eşi öğretmen, kendisi de ev hanımı olan Seda adlı kişi, karşısındakinin Bakan Tekin oluduğunu bilmeden bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Bakan Tekin ise bir süre sohbet ettiği kişiye kendisini tanıtıp, ardından sorularını cevapladı. Bakan Tekin, "Seda Hanım mevzuatımıza göre, 1 yılda 180 iş günü çocuklarımız okula gelmek zorunda. Hukuki olarak biz şimdi bu tatil yaparsak bu 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanı kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak doğru değil. Bunu telafi edecek vaktimiz yok artık" açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin, tatillere ilişkin karşılaştığı yorumlara da değinerek, "Bayramın 4'üncü günü tatilimiz bitecek. Sonra da hep beraber okullarımızda çocuklarımızla öğretmenlerimizle olacağız" dedi.