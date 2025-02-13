Bakan Uraloğlu: 3 milyon 100 bin vatandaşımız İstanbul\'un her yerine ulaşma imkanına sahip olacak

Güncel

BAŞAKŞEHİR'de yapımı devam eden Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-2 Işık Görme Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız da İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşmuş olacaklar. Böylece özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki yaklaşık 3 milyon 100 bin vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşma imkanına sahip olacaklar. Yine yapım çalışmaları süren Halkalı- İstanbul Havalimanı hattımızın da tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringiyle Halkalı ile Gayrettepe istasyonları arasında seyahat eden yolcularımız da seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabilecekler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başakşehir'de yapımı devam eden Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-2 Işık Görme Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Uraloğlu ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve çok sayıda davetli katıldı. İş makinasının tünelik son kesimini açması ile başlayan törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Halkalı, Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir semtlerinde ikamet eden vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattımız üzerindeki TBM-2 tünelimizin ışık görme törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen sene Kasım ayında söz konusu hattımız üzerindeki TBM-1 tünelinin kazı çalışmalarını tamamlamıştık. Törende en kısa zamanda TBM-2 tünelindeki kazı çalışmalarını da bitireceğimizi duyurmuştuk. Sözümüzü tuttuk ve 3 ay içerisinde kazı çalışmalarımızı tamamlayarak hattımız üzerinde TBM ile yapılacak tüm çalışmaları tamamlamış, sonlandırmış olduk. Bir araya geldiğimiz Halkalı-Ispartakule etabında 6 kilometre 400 metre çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet Aç-Kapa tünel ve 1 kilometre 380 metre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8 kilometre 400 metre uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz. Projemiz kapsamında giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. Çıkış portal yapısında kazı çalışmalarında sona yaklaştık. Bugün itibariyle de TBM makinalarıyla kazıları yapılan 6 kilometre 400 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelimizden arkamda gördüğünüz TBM-2 Tüneli'ndeki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp ışık görme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ETAP GENELİNDE YÜZDE 79 İLERLEME SAĞLANDI'

TBM-1 tünelindeki kazı çalışmalarını bitirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, "Halkalı- Ispartakule etabımız genelinde yüzde 79'luk bir ilerleme sağladık ve çalışmalarımızı bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine, oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz. Söz konusu hattımız ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonra bir banliyö hattı gibi çalışacak olmasıdır. Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız da İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşmuş olacaklar. Böylece özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki yaklaşık 3 milyon 100 bin vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşma imkanına sahip olacaklar. Yine yapım çalışmaları süren Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın da tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringiyle Halkalı ile Gayrettepe istasyonları arasında seyahat eden yolcularımız da seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabilecekler" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'U BİR BAŞTAN DİĞER BAŞA MODERN RAYLI SİSTEM AĞLARIYLA DONATIYORUZ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde ikinci bir tren hattının daha sefere başlayacağını duyuran Bakan Uraloğlu, "Ağustos ayı sonrasında demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak. Bölgede gelişmeye başlayacak. Ticari hareketlilik ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayarak insanımızın hayatını daha da rahatlatacak, yeni bir soluklanma vesilesi olacaktır. Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı- Arnavutköy kesimi ve Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demiryolu hattına daha kavuşacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, yer üstünde hızlı tren hatlarımızla, yer altında ise metro projelerimizle biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız, hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.