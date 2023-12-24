BAKAN URALOĞLU AÇILIŞ ÖNCESİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 2. PİSTİNİ İNCELEDİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılışı yapılacak Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı ülkemizde İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3. havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pistle önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanımızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinde açılış öncesi incelemelerde bulundu. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışının yapılması beklenen 2. pistte son hazırlıkları inceleyen bakan Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

"2002'DE 489 HAVA ARACI SAYIMIZI YÜZDE 270 ARTIŞLA BİN 813'E ULAŞTIRDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasına şehit olan askerlere rahmet ve ailelerine sabır dileyerek başladı. Bakan Uraloğlu, "Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Sabiha Gökçen Havalimanımızın 2.pistinin açılışını gerçekleştirerek, ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Düşen maliyetler, atıl havalimanlarımızın yenilenerek aktif hale getirilmesi ve yeni yapılan havalimanlarıyla iç ve dış hat yolcu sayımızda çok önemli artışlar olmuştur. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon yolcuya çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı da yüzde 270 artışla günümüzde bin 813'e ulaştırdık" dedi.

"DEVLET KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADAN YAKLAŞIK 297.5 MİLYON EURO YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz geçtiğimiz yıl yani 2022 yılında Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında; Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, dünyada ise 6. sıraya yükseldi. 2022 yılı yolcu trafiği bazında ise üç havalimanımız Avrupa'da ilk 20'de, dünyada ise ilk 50'de yer almıştır. İstanbul Havalimanımız Avrupa'da 1., dünyada 7. sıradadır. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanıyla birlikte bugün ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizin en önemli havacılık yatırımlarından biri olan Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik yatırım çalışmalarımız da hızla sürüyor. Antalya Havalimanımızın 35 milyon yolcu olan mevcut havalimanı kapasitesini yılda 80 milyon yolcuya çıkarıyoruz. Üstelik bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştiriyoruz ve yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığı olarak toplam 8 milyar 555 milyon Euro kira alacağız. 2022 yılı Aralık ayında Esenboğa Havalimanımızın da ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel işbirliği ihalemizi gerçekleştirdik. Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 297.5 milyon Euro yatırım gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamındaki yatırımlar tamamlandığında Esenboğa Havalimanımızın kapasitesi yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve havalimanımız 3. pistine kavuşacak. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işine ait ihaleyi de gerçekleştirerek 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık" diye konuştu.

"SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANIMIZIN HAVA TRAFİK KAPASİTESİNİ EN AZ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Abdulkadir Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanımız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattık. 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21' lik bir artış olacak. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı ülkemizde İstanbul Havalimanı ve Antaya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3. havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pistle önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanımızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız. 2. pistimizi mevcut pistten 540 metre daha uzun inşa ettik. Pistin TEM Otoyolu ile D100 bağlantı yolu üzerinden geçebilmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu kapasitesini artıracak olan yeni terminal binasının yapılabilmesini teminen; 1520 metre uzunluğunda ve çift tüplü geliş-gidiş trafiğin akışını sağlayacak TEM Bağlantı tünelini de inşa ettik. Özellikle sosyal medyada dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarla yayınlanan tünelimiz de bu tünel. TEM Bağlantı tüneliyle birlikte; 1636 metre uzunluğunda Kemiklidere Islahı Tüneli'ni, 960 metre uzunluğunda Kargo ve Hangar alanına ulaşım için Karayolu Tüneli'ni, ve 838 metre uzunluğundaki Orta Apron Tüneli'ni de inşa ettik. 2. pistimizin yapımı esnasında pistin altından geçen tünellerle ilgili yapılan eleştirileri üzülerek takip ettik. Şimdi ise o tünellerin ne işe yaradığını daha iyi anlamışlardır diye umuyorum. Umarım o eleştirileri yapanlar bu tünellerimizi kullanarak havalimanımıza daha hızlı, konforlu ve emniyetli bir şekilde ulaşım sağlarlar" ifadelerini kullandı.