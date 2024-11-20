Bakan Uraloğlu, COP29\'da Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı Konferansı\'na Katıldı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, COP29 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında 'Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı' konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nın, Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu toplantıda, sürdürülebilir ulaşım ve altyapı alanında uluslararası iş birliği için katılımcı ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin şehirlerde hayata geçirilen modern ulaşım projeleri, akıllı şehir altyapıları ve çevre dostu sistemler ile bölgede ve dünyada lider konumda olduğunu belirterek, " Marmaray, Avrasya Tüneli, TOGG, YHT projelerimiz, şehir içi toplu taşımada yaygınlaştırdığımız metro ağlarımız ve elektrikli otobüs filolarımızla kent yaşamını dönüştürdük. Edindiğimiz bu deneyimi uluslararası iş birlikleriyle dünyaya taşımayı ve küresel çapta daha sürdürülebilir ve yenilikçi ulaşım çözümleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin şehirlerini birlikte inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.