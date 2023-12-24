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Bakan Uraloğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pisti açılışı öncesi test etti - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pisti açılışı öncesi test etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti'ni test etti.

24.12.2023 - 13:24,
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti'ni test etti. Bakan Uraloğlu ile Zayn Sofuoğlu TOGG araçlarıyla pistte yarış yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor. Açılış öncesi bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Kenan ve Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte test sürüşleri ve yarış yaptı.

BAKAN URALOĞLU VE ZAYN SOFUOĞLU TOGG ARACIYLA TEST YARIŞI YAPTI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yarış öncesi Kenan Sofuoğlu'na, 'Bu sefer ben iddialıyım. İkinciliği bırakmayacağım. Bir aileden birincilik bir kişiye yeter, ikinciliği de biz alalım 'dedi. İkili birbirlerine başarılar dileyerek yarışa başladı. Kenan ve Zayn Sofuoğlu yarışı birinci tamamlarken, Bakan Uraloğlu ise ikinci olarak bitirdi. Bakan Uraloğlu test sonrası Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistteki uçağın kokpitine girdi. Ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zayn Sofuoğlu ile de bir yarış yaptı. Uraloğlu, yarışı kazanan Zayn Sofuoğlu'nu tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kenan Sofuoğlu'da bakan Uraloğlu'yla birlikte TOGG ile pistte sürüş yaptı. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakan Uraloğlu Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 2. pisti açılışı öncesi test etti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pisti açılışı öncesi test etti - Son Dakika
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