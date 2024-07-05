Bakan Uraloğlu, Türksat 6A hakkında bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Türksat 6A hakkında bilgilendirmelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun fırlatılmasından sonra yaklaşık 70 dakika içinde ilk sinyalini vereceğini duyurdu. Uydunun üretim süreci ve testler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, uydunun başarılı bir fırlatma geçirmesi durumunda yörünge testlerine başlanacağını ve faaliyete geçirilerek kullanıma hazır hale getirileceğini belirtti.

05.07.2024 19:35
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Bakan Uraloğlu, Türksat 6A hakkında bilgilendirmelerde bulundu

TÜRKSAT 6A uydudan ayrıldık 70 dakika sonra ilk sinyallerini vermeye başlayacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uzaya fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A'nın roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyalini vermesini beklediklerini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla ilgili basın açıklaması yaparak uydunun son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uydunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00: 20'de fırlatılacağını hatırlatan Bakan Uraloğlu, uydunun kapsülden ayrıldıktan 70 dakika sonra ilk sinyalini vereceğini ve bunun gerçekleşmesi ile uydunun başarılı bir fırlatma geçirdiğini anlayacaklarını söyledi.

6A'nın üretim süreci nasıl başladı?

TÜRKSAT 6A ise Türk mühendisleri eliyle TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te üretildiğine dikkati çeken ve uydunun yapım aşamasını anlatan Bakan Uraloğlu, "2015 yılında TÜRKSAT ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurduğumuz Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladık. 26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı Kritik Gözden Geçirme Fazını yaptık. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli'ni ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında Mühendislik Modeli'nin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız Mühendislik Modeli'nin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri'ni gerçekleştirdik. Uzaya göndereceğimiz Uçuş Modeli'nin Isıl Vakum Testlerini 2022 yılının aralık ayında tamamladık. Yine, Uçuş Modeli'nin Titreşim ve Akustik Testlerini ise Ağustos 2023'de bitirdik. Şok Testlerini Kasım 2023'de, Son Fonksiyonel Testleri Ocak 2024'de Sİ-EY-Tİ-AR testleri Mart 2024'de, Kütle Özellikleri Ölçümünü de Nisan 2024'de tamamlayarak; İşlevsel testlerimizin hepsini bitirmiş olduk. Ardından da TÜRKSAT 6A tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra 4 Haziran'da uydumuzu yörüngesine fırlatılması için ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine yolladık" diye konuştu.

"70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı bekliyoruz"

Uydunun Amerika'ya gönderilmesinin ardından 1 aydır testlere tabi tutulduğunu ve artık fırlatma testlerinin sonuna gelindiğini açıklayan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydumuzu artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17: 20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00: 20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayıma başladık. Uydunun fırlatma anını (lift off) referans alırsak bu andan itibaren yakıt deposu ilk ayrılması 195'inci saniyede gerçekleşecek. Tam olarak 35 dakika 55 saniye sonra ise TÜRKSAT 6A uydusu roketin ikinci katından (second stage) ayrılacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması, hiçbir sorun yaşamadan fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini gösterecek. Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yörüngeye ulaşmasının ardından da yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından TÜRKSAT tarafından yörüngede teslim alınarak TÜRKSAT 6A uydumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı bilgilendirme sonrasında Amerika'da 6A'yı takip eden ekiple bir bağlantı kurarak bilgi alan Uraloğlu, uydunun kapsüle yerleştirildiği bilgisini aldı.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türksat, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu, Türksat 6A hakkında bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika

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