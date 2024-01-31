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Bakan Yerlikaya: "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

31.01.2024 09:15
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Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Bakan Yerlikaya: "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez\'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: 'KAFES-33' Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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