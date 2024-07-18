Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor

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Bakan Yumaklı: "Orman yangılarıyla mücadelemiz sürüyor"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor" dedi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Buca, Kütahya Gediz ve Balıkesir Altıeylül'de çıkan orman yangınlarına 14 uçak, 30 helikopter, 103 kara aracımız ve 647 ormanın kahramanı sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor."