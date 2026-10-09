Bakırhan, Selek için \'Adalet, özgürlük ve eşitlikten yana tutumu unutulmayacak\' dedi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, hayatını kaybeden avukat Alp Selek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tuncer Bakırhan, Alp Selek'in meslek hayatı boyunca işçilerin, sendikacıların, sosyalistlerin ve siyasi davalarda yargılananların yanında yer aldığını belirterek, "Hukuk ve özgürlük mücadelesine adanmış yaşamıyla toplumsal hafızamızda derin bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Adalet, özgürlük ve eşitlikten yana tutumu unutulmayacak. Ailesine, dostlarına ve hukuk camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Tülay Hatimoğulları da Selek'in ömrünü ezilenlerin, işçilerin ve halkların haklarını savunmaya adadığını belirterek, "Çok büyük bir yüreği kaybettik" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, "Emeğin ve özgürlüğün savunusuna adanmış yaşamı unutulmayacak. Ailesine, sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.