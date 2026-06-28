Gözaltına Alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Adliyeye Sevk Edildi

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran Perşembe günü gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında Başkan Yiğit ve Başkan Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında 4. güne girilirken şüphelilerin adliyeye sevkleri başladı.

İlk etapta Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve meclis üyesi Doğuş Bayır'ın olduğu 3 kişi, Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin Seferihisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildikleri, adliyede işlemlerinin sürdüğü belirtildi.