Balçova'da 'Hoş geldin Bebek' Ormanı Fidanları Dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balçova'da 'Hoş geldin Bebek' Ormanı Fidanları Dikildi

Balçova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilçede doğan bebekler onuruna fidan dikim etkinliği düzenledi. Başkan Onur Yiğit, fidanların bebeklerle birlikte büyüyeceğini vurguladı.

20.11.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Balçova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilçede doğan bebekleri temsilen oluşturulacak "Hoş geldin Bebek" Ormanı için fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan aileler, bebekleri adına fidan dikti. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Balçovamızda doğan her bebeğimiz adına çam fidanı dikiyoruz. Buradaki fidanlar bebeklerimizle birlikte büyüdükçe, yeşerdikçe bizim de umutlarımız büyüyecek yeşerecek" diye konuştu.

Etkinliğin çocuk hakları gününde yapılmasına dikkat çeken Yiğit, şunları söyledi:

"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Hangi çocukların günü? Şiddete maruz kalan çocukların, savaşın ortasında kalan çocukların, adaletsiz gelir paylaşımıyla büyümeye çalışan çocukların, doğası, yeşili, habitatı yok edilmeye çalışılan çocukların günü. Maalesef içimiz kan ağlıyor. Ancak bizler, İzmir'deki, Türkiye'deki arkadaşlarımızla kolektif çalışarak bu adaletsiz düzeni yok etmeye çabalayacağız. Doğamızı, yeşilimizi, koruyacağız. Daha adaletli bir dünya yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. Ormanımız Balçova'mıza hayırlı olsun, daha büyükleri nasip olsun."

Etkinlikte konuşan TEMA Vakfı İzmir Temsilcisi Özcan Gökoğlu da, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti. Etkinliğin çocuk hakları gününde olmasının da ayrı bir anlam kazandırdığını ifade eden Gökoğlu, "Çocuklarımızın haklarından bahsediyorsak, onların en önemli hakkı temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamaktır. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sonuna kadar yaşıyoruz. Ağaçlandırma neden önemli? Çünkü ağaçlar ve ormanlar, karbon yutaklarıdır. Bol, bol ağaç dikmemiz lazım. Yeni gelen beleklerimizin sağlıklı bir dünyada büyümesi ve onlarla birlikte büyüyecek bu fidanların dikilmesi bu anlamda çok değerli" dedi. Etkinliğe katılan ailelere, bebeklerinin adının yazılı olduğu birer sertifika verildi.

Kaynak: ANKA

Çocuk Hakları Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Onur Yiğit, Balçova, Güncel, Çevre, Yaşam, Çocuk, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova'da 'Hoş geldin Bebek' Ormanı Fidanları Dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
22:36 Arda Güler, Carlo Ancelotti’nin kariyerini bitirdi Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 16:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Balçova'da 'Hoş geldin Bebek' Ormanı Fidanları Dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.