Balen Yeni Nepal Başbakanı Olmaya Hazırlanıyor

Nepal'de "Balen" lakabıyla bilinen eski Katmandu Belediye Başkanı Balendra Shah, partisinin genel seçimleri önde götürmesi sonucu ülkenin yeni başbakanı olmaya hazırlanıyor.

İlk resmi sonuçlara göre, Balen'in partisi RSP, sayımı tamamlanan toplam 91 seçim bölgesinden 73'ünü kazandı. Ayrıca parti, kalan 49 seçim bölgesinde de yarışı önde götürüyor.

Eski rap sanatçısı 35 yaşındaki Balen, 2022'de başkent Katmandu'nun belediye başkanı olarak seçilmişti. Balen, başbakanlık yarışına girmek için geçen yıl bu görevinden istifa etmişti.

Hindistan Başbakanı Modi'den tebrik

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nepal'deki "başarılı ve barışçıl" seçimleri tebrik etti.

Modi, paylaşımında, "Yakın bir dost ve komşu olarak Hindistan, Nepal halkı ve yeni hükümetiyle birlikte çalışarak, ortak barış, ilerleme ve refahı yeni zirvelere taşıma konusundaki taahhüdünü sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Nepal'deki genel seçimler

Nepal'de halk, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden 6 ay sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Kayıtlı yaklaşık 19 milyon seçmenin bulunduğu, yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Nepal'de halk, Temsilciler Meclisinin 275 üyesini belirleyecek.

"Ulusal Meclis" olarak bilinen üst kanat ise alt meclis ile il meclislerinde seçilen halk temsilcileri tarafından belirleniyor."

Nepal'deki protestolar

Ülkede 4 Eylül 2025'te hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti. Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül 2025'te eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.