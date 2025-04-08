Balık Tezgahları Fırtınadan Boş Kaldı - Son Dakika
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Balık Tezgahları Fırtınadan Boş Kaldı

Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı, tezgahlar balıksız kaldı.

08.04.2025 16:50
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Balık tezgahları fırtına kurbanı

DÜZCE - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Karadeniz'de balıkçıların denize açılamaması tezgahları boş bıraktı. Bayram dönüşü yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası denizlerde fırtınaya neden olunca tekneler limanda kalırken balıkçı tezgahları ise balığa hasret kaldı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun kuzeybatı bölümlerinde havaların soğumasına neden oldu. Karadeniz'de de fırtınaya neden olan soğuk hava dalgası nedeniyle balıkçı tekneleri Karadeniz'e açılamadı. Limanda bekleyen tekneler, nedeniyle Düzce'de balıkçı tezgahları da boş kaldı. Bayram tatilinin hemen ertesinde tezgahlarını açan balıkçılar, fırtına kurbanı olurken boş tezgahlar ise fırtınanın biterek balıkçıların denize açılacağı güne hazırlık yapıyor. Balıkçılar, denizdeki fırtınanın bitmesini dört gözle beklemeye başladı.

Düzce'de uzun yıllardır balıkçılık yapan Hülya Kılıç, denizlerdeki fırtınanın birkaç gün tezgahları balıksız bırakabileceğini ifade etti. Kılıç; "Bayram dönüşü tezgahlarımızı yeni açtığımız için tezgahlarımız boş duruyor. Aslında balığımız var. Balıkta sezon sonu diye bir durum yok. Yaz kış balığımız var. Balık sezonu denilen şey halk arasında büyük teknelerin yasağı olduğu için insanlar bunu sezon sonu olarak algılıyor. Normalde yılın 12 ayı balık var. Şu anda tezgahlarımızın boş olmasının sebebi bayram dönüşü havaların tekrar kış mevsimi gibi soğuması teknelerinde şu anda fırtına nedeniyle açılamamasından dolayı, tezgahlar daha sade kaldı şu anda. Birkaç gün içinde tekneler Karadeniz'e açıldığında tezgahlar yeniden renklenir. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte ülkemiz serinledi. Denizlerde fırtına var. Kışa döner gibi olduk ama bu geçici bir durum. Önümüzdeki birkaç gün tekneler denize açılamıyor. Bu nedenle şu anda balığımızda az" ifadelerinde bulundu.

Karadeniz'de ki fırtınanın birkaç gün devam edeceği tahmin edilirken, fırtınanın durması ile balıkçılar yeniden denize açılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balık Tezgahları Fırtınadan Boş Kaldı - Son Dakika

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