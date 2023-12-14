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Balıkesir'de 1160 araç sürücüsüne gürültü cezası - Son Dakika
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Balıkesir'de 1160 araç sürücüsüne gürültü cezası

Balıkesir'de polis ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozan araçlara yönelik yapılan denetimlerde, aralık ayı başından bu yana 1160 araç sürücüsüne toplam 567 bin 436 lira ceza kesildi. Denetimler sonucu 227 araç trafikten men edildi.

Balıkesir\'de 1160 araç sürücüsüne gürültü cezası
14.12.2023 - 18:49,
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Balıkesir'de polis ekipleri, aralık ayı başından bu yana yaptıkları denetimlerde, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü yaptıkları gerekçesiyle 1160 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde genelinde çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yaptı.

Bu ay yapılan denetimlerde 4 bin 180 araçtan 1160'ının sürücülerine toplam 567 bin 436 lira ceza kesildi. Denetimler sonucu 227 araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: AA
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