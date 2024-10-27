Balıkesir'in Balya ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde olası afetlere hızlı müdahale amacıyla geniş çaplı bir saha tatbikatı düzenlendi.
Ulusal Medikal Kurtarma (Balıkesir UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü Yönetimi (AFAD), itfaiye ve Eti Maden Arama Kurtarma Ekiplerinin katıldığı ortak tatbikat gerçeği aratmadı.
Faaliyet senaryosuna göre 7,2 deprem sonrası enkazdan yaralı arama kurtarma çalışması Balya ilçesine bağlı Çalova Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Tatbikat senaryosu üzerinden pratik yapılarak müdahale süreçleri gözden geçirildi. Tatbikat, olası afetlerde hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup enkazdan yaralı arama-kurtarma, çoklu trafik kazalarına yaklaşım faaliyetleri yürütüldü.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Afet Tatbikatı - Son Dakika
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