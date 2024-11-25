Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Güncel

Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Marmara, Edremit ve Gönen ilçelerinde toplam 8 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 40 Afganistan, 2 Filistin ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.