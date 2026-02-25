F-16 Uçağı Kazasında Bir Pilot Şehit Oldu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de düşen F-16 uçağında bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de düşen F-16 uçağında bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımızın görev uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu bir pilotumuzun şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
