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Balıkesir'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin maddesi bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Balıkesir\'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
16.12.2023 - 00:50,
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BALIKESİR'de polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Cash' ile otomobilde arama yapan polis, direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin kimliği öğreliemeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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