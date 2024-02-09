Balıkesir Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir Burhaniye\'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M ve M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Memiş ve Bahçelievler mahallelerindeki adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarda 18,90 gram esrar ve 8 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

09.02.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M ve M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Memiş ve Bahçelievler mahallelerindeki adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarda 18,90 gram esrar ve 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Burhaniye, Balıkesir, Polisiye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement