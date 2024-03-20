Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 zanlı yakalandı. Operasyonlarda 10 bin 288 sentetik hap, 49 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 24 fişek, 2 cep telefonu ve 12 bin lira ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar hakimlikçe cezaevine gönderildi.

20.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:01
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Karesi, Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde operasyon düzenledi.

Tespit edilen 3 zanlının adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 bin 288 sentetik hap, 49 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 24 fişek, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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