Balıkesir'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınları, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle arazide çıkan yangın ormanlık alana ulaştı.

Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalındaki arazi ile Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisinde yerleşim yerine yakın bölgede bulunan otluk alanda da yangın çıktı.

Yangınlar, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Yangında zarar gören alanlarda söndürme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.