Balıkesir'de Zabıta ve Esnaftan Dostluk Maçı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası üyeleri ile zabıta ekipleri arasında dostluk maçı düzenlendi. Dostluğun kazandığı maç sonunda takımlar hep birlikte baklava yedi.

Zabıta ekipleri ile pazar esnafının arasındaki iletişimin bozuk olduğu algısını yıkmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde pazar esnafları ile dostluk maçı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, ilçe zabıta müdürleri ve pazar esnafının halı sahada gerçekleştirdiği futbol maçında dostluk kazandı. Maç sonunda zabıta ekiplerinin takım kaptanı Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, pazar esnafının takım kaptanı Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır'a baklava yedirdi.

İlçe belediye müdürleri ve pazar esnafıyla beraber güzel bir dostluk maçı gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır, "Bu dostluk maçımızı Balıkesir'imize örnek olması dileğiyle yaptık. Bizler, pazarda tezgah arkasında ekmek parası kazanıyoruz. Zabıta kardeşlerimiz de bizim meslektaşımız. Sabah 8'de gelirler, akşama kadar bizle beraber çalışırlar. Arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Onları her hafta görüyoruz, her gün görüyoruz. Tabii ülkede genelde algı; memurlar ile seyyarlar arasında soğuk savaş olduğu yönünde ama bizde böyle değil. Bu tabuları yıkmak için sürekli beraber olduğumuzdan dolayı bugün bir dostluk maçı sergiledik. Güzel de geçti. Güzel, hareketli bir maç oldu. Bu projeleri yapıp ülkeye, Balıkesir'e örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Ahilik Haftası dolayısıyla geçen haftalarda esnafı, Bakkallar Odası'nı ve Kahveciler Odası'nı ziyaret ettiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk ise "Zabıta ve pazarcı arasında Türkiye'de bir algı olduğunu düşündük. Bu algıyı nasıl yıkabiliriz diye istişare yaptık. Pazarcı ve zabıtanın aslında birbirine düşman olmadığını, kardeş olduğunu; hepimizin bu memleketin evladı olduğunu anlatmak için kendi aramızda dostluk maçı düzenlemeye karar verdik. Bu tür etkinlikleri inşallah, çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Pazarcı kardeşlerimiz görevini yapıyor, biz görevimizi yapıyoruz dostluk içinde. İnşallah, Türkiye'ye örnek olacak çok daha güzel etkinliklerde buluşacağız. Bütün pazarcılara ve zabıta kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.