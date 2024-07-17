Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Kepsut\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Kepsut ilçesi Seçören Mahallesi'nde başladı ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

17.07.2024 18:01
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kepsut ilçesi Seçören Mahallesi'nde arazide çıkan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

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