"Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi" Açıldı - Son Dakika
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"Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi" Açıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Derneği iş birliğiyle Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı. Müze, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan 94 Balıkesir Liseli keşşafın anılarını yaşatacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak için seferberlik başlattıklarını belirterek, Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacaklarını söyledi.

26.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:21
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Derneği iş birliğiyle "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi" açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak için seferberlik başlattık. Kuvayımilliye'nin başşehri olan Balıkesir'i, Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız" dedi.

İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesinin, Balıkesir Liseliler Derneği'ne bağışladığı Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen bina, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek müze haline getirildi. Şehrin en eski tarihi yapılarının bulunduğu Karaoğlan Mahallesi'nde yer alan Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan 94 Balıkesir Liseli keşşafın anılarını yaşatacak.

1885 yılında kurulan, şehirde "koca okul" lakabıyla bilinen ve Ulu Önder Atatürk'ün de şehre geldiğinde ziyaret ettiği Balıkesir Lisesi'nin ülkenin en köklü okullarından olduğunu söyleyen Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek, şunları kaydetti:

"Kentimizin köklü ailelerinden İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesi, Anıtlar Kurulu'na kayıtlı çocukluklarının geçtiği evlerini bizlere emanet ettiler. Derneğimiz yönetiminin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, 2022 yılında sunduğu 'Balıkesir Lisesi Keşşafları Müzesi' olması yönünde protokol kabul edilerek hemen yapımına başlandı. Binamız aslına uygun yapılarak tarihi ve mimarisiyle Balıkesir'e; kültür ve sanat anlamında da önemli bir değer kazandırdı. 139 yaşındaki Balıkesir Lisemizin mezunları olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyemize tarihe, kültüre, sanata, eğitime, gençlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Başkan Akın ise şöyle konuştu:

"Kuvayımilliye şehri Balıkesir'imizin vatanın bütünlüğü konusunda tarihi rolü büyük. Uzun zamandır hak ettiği 'İstiklal Madalyası'nı neden hak ettiğini, Türk Milleti'ne göstermek için her gün yeni adımlar atıyoruz. Bizler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber; tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak için bir seferberlik başlattık. Kuvayımilliye'nin başşehri olan Balıkesir'i, tüm Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. Bu şekilde kuvayımilliyeci büyüklerimize vefa borcumuzu hep birlikte ödeyeceğiz."

Tüm hayatını İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olduğunun bilinciyle kurduğunu vurgulayan Akın, "Her zaman onlara layık olmak için çalışıyoruz. Sizlerden ricam şu: Balıkesir'in bütün evlatlarına 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildiğinde, 16 Mayıs'ta Milli Mücadele'yi yiğit Balıkesirlilerin başlattığını anlatın. Bunları anlatmak bizim atalarımıza borcumuz. Bizlerde; Balıkesirliler olarak, kuvayımilliyeciler olarak hem Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem şehitlerimize ve gazilerimize hem de bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımıza vefa borcumuzu ödemek için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

"Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi" Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi' Açıldı - Son Dakika

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