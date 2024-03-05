Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Asayiş suçlarına karşı önlemler artırılıyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin, "İlimizde asayiş suçlarına yönelik çalışmalara son derece önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profilini analiz ederek hem yoğunlaşma mahallerini hem de türlerini değerlendiriyoruz." dedi.
Vali Ustaoğlu, Balıkesir Öğretmenevi'nde, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Sg. Yb. Emrah Kadir Çakır ve ilçe kaymakamlarının da katıldığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Ustaoğlu, kentteki asayiş suçları ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
Ustaoğlu, Balıkesir'de başta FETÖ olmak üzere PKK, DEAŞ ve DHKP/C terör örgütlerinin çalışmalarının önlenmesi için 2 ayda 34 operasyon gerçekleştirdiklerini anlatarak, "İlimizde asayiş suçlarına yönelik çalışmalara son derece önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profilini analiz ederek hem yoğunlaşma mahallerini hem de türlerini değerlendiriyoruz. Genel olarak asayiş suçları açısından ilimiz ülke ortalamasının aşağısında olumlu bir noktada bulunmaktadır." diye konuştu.
Öte yandan Balıkesir'de narkotik operasyonların geçen yılın ilk iki ayına göre operasyon sayısında yüzde 42 artış olduğunu dile getiren Ustaoğlu, özellikle anne ve babaların uyuşturucu ile mücadelede kendilerine destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Kentte mafya tarzı yapılara ve çetelere asla taviz vermeyeceklerini belirten Ustaoğlu, geçen yılın ilk iki ayına göre operasyon sayısında yüzde 136 artış gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Vali Ustaoğlu, Balıkesir'deki düzensiz göçmen operasyonları hakkında da bilgi vererek, sözlerini şöyle tamamladı:
"İlimizin en önemli suçlarından biri de düzensiz göçmen konusudur. Düzensiz göçmenlerin ilimize geliş ve geçişini sağlayan organizatörler çalışmalarımızda önceliği oluşturmaktadır. Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar bakımından yakalanan organizatör, tutuklanan organizatör sayılarında geçen yıl ilk iki aya göre yüzde 1000, yakalanan düzensiz göçmen sayılarında ise yüzde 475 artış yaşanmıştır. Göç İdaresi Başkanlığından alınan verilere göre, 2024 yılı ilk iki ayda 110 kişinin sınır dışı işlemi tamamlanmıştır."
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