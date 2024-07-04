Bandırma'da 'Huzur' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 'Huzur' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce kentin huzur ve güvenin tesis edilmesi amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
240 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, iş yerleri ve araçlar denetlenirken 3 bin 31 kişinin de kimlik sorgusu yapıldı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aramaları ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile 1 silah ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ise 458 araç sorgulandı. Bu araçlardan kusurları bulunanlara toplam 39 araca cezai işlem uygulanırken 7 araç da trafikten men edildi.
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