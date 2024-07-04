Bandırma'da 'Huzur' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bandırma'da 'Huzur' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Huzur' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 240 personel görev aldı. Uygulamalar sonucunda 3 bin 31 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Ayrıca, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 1 silah ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ise 458 araç sorgulandı ve kusurları bulunan 39 araca cezai işlem uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.

04.07.2024 13:54
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 'Huzur' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce kentin huzur ve güvenin tesis edilmesi amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

240 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, iş yerleri ve araçlar denetlenirken 3 bin 31 kişinin de kimlik sorgusu yapıldı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aramaları ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile 1 silah ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ise 458 araç sorgulandı. Bu araçlardan kusurları bulunanlara toplam 39 araca cezai işlem uygulanırken 7 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bandırma'da 'Huzur' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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