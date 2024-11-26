Bandırma'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı 'Yaşam Ormanı' Kuruldu - Son Dakika
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Bandırma'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı 'Yaşam Ormanı' Kuruldu

Bandırma\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı \'Yaşam Ormanı\' Kuruldu

Bandırma Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, katledilen kadınlar anısına 'Yaşam Ormanı' kurdu. Etkinlikte 411 fidan dikildi ve kadına yönelik şiddete karşı duruş sergilendi.

26.11.2024 10:25  Güncelleme: 10:29
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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi,Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bandırma General Balcı Çamlığı'nda katledilen kadınlar anısına 'Yaşam Ormanı' kurdu.

Bandırma Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bandırma General Balcı Çamlığı'nda katledilen kadınlar anısına 'Yaşam Ormanı' kurdu, fidan dikti. Etkinliğe, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel, Niyazi Yeloğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

"Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyız"

Bu yıl hayatını kaybeden 411 kadın anısına 411 fidan dikilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bugün şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma ve mücadele günü. Bandırma'da çok sayıda kadın örgütü ve bireysel olarak bu konuda çaba gösteren vatandaşlarımız var. 2024 yılında ne yazık ki 411 kadının katledildiği ifade ediliyor. Bu sayının her geçen gün artması hepimizi derinden üzüyor. Biz, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyız ve asla kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı 'Yaşam Ormanı' Kuruldu - Son Dakika

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