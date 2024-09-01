Balıkesir'de telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Şüpheliler, kendilerini jandarma olarak tanıtarak mağdurlardan ziynet eşyası ve para talep etmişlerdi. Operasyon sonucunda ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar mağdurlara teslim edildi.

01.09.2024 12:48
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için özel Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi oluşturuldu.

Ekipler, şüphelilerin, Çepni ve Sahilyenice Mahallesi'nde, jandarma olarak tanıttıkları mağdurlara isimlerinin cinayete karıştığını, evlerine gelen kişilere "vatan" parolasıyla ziynet eşyası, döviz ve paraları teslim etmelerini istediklerini belirledi. Zanlıların bu şekilde 2 milyon 160 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para aldıkları tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin bindiği taksiyi belirleyen ekipler, A.B. (22) ile A.T'yi (22) Eskişehir'de, R.B. (32) ve C.E'yi (34) Bandırma'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları, döviz ve paralar da mağdurlara teslim edildi?.

"Sahte jandarmalar aldı, gerçek jandarmalar geri getirdi"

Dolandırılan Şerife Ergün, gazetecilere, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Dolandırıldıkları için çok üzüldüklerini ifade eden Ergün, "Sahte jandarmalar aldı, gerçek jandarmalar geri getirdi. Allah onlardan razı olsun, çok teşekkür ederim. Biz onların hakkını ödeyemeyiz, tarlamızı satıp 20-30 yıldır birikimlerimizi aldılar. Bize yardımcı olan jandarmamızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Operasyon, Jandarma, Bandırma, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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