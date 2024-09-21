Bandırma Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bandırma Kitap Günleri Başladı

Bandırma Kitap Günleri Başladı

Bandırma Kitap Günleri, 'Nazım Hikmet Ran' temasıyla feribot seferiyle başladı, 29 Eylül'e kadar sürecek.

21.09.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Belediyesinin bu yıl 6. kez düzenlediği "Bandırma Kitap Günleri", "Nazım Hikmet Ran" ana temasıyla başladı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, 29 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinliğin açılış programı, Yenikapı'dan Bandırma'ya feribotla "kitaba yolculuk" olarak adlandırılan sefer ile yapıldı. Sefere, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın yanı sıra yazar Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun katılarak, okurlar için kitaplarını imzaladı.

Dursun Mirza, AA muhabirine, festival adına heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Pandemide iki yıl yapılamadı. Başladığımızdan bu yana 8 yıl oldu. Çok büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. Bandırmalılar kitapla, yazarla buluşmayı çok seviyor. 50 civarında yayınevi var. Yayınevleri büyük ilgi gösteriyor. Yayınevleriyle konuştuğumda en çok Bandırma'ya gelmeyi sevdiklerini söylüyorlar. Çünkü çok kitap satıyorlar. Yazarların gelmesi ilgiyi artırıyor." dedi.

Yazar Buket Uzuner de Bandırma Kitap Günleri'ne ilk defa katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer kitap fuarlarından farklı olarak feribotta sürpriz olarak yolculara kitap dağıtılması ve yazarlarla tanışılması benim çok hoşuma gitti. Bunu oyunbaz bir fuar açılışı olarak görüyorum. Edebiyat, sanat oyunla, oyun kurmakla çok ilgilidir. Yoksa anlattığınız, hepimizin hikayelerinde aynı şeydir. Aşk ve ölümü anlatırız. Oyunu kurmak, her yazarın kendi yeteneğiyle ilgilidir. Bunu o yüzden çok sevdim. Bir yazar için bu aslında bir atölye çalışması gibi bir şey. Türkiye'nin hemen her yerindeki kitap fuarlarına gitmeyi, özellikle genç kızlar için gitmeye çok özen gösteriyorum."

Ahmet Ümit ise ilk yapıldığı andan itibaren festivalde okurlarıyla bir araya geldiğini söyleyerek, "Feribotta kitap imzalamak oldukça orijinal bir fikirdi. O günden bu yana 8 yıl geçti. Bu çok kıymetli bir şey. Çocuklarımızı bedensel olarak besliyoruz. Ruhlarını beslemek çok önemli. Burada en etkili şey edebiyat. Kitap okuma alışkanlığı yaratmak, edebiyata ilgiyi artırmak anlamında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

Bandırma Kitap Günleri, 9 gün boyunca yazarları, oyuncuları, sunucuları, yayınevlerini ve kitapseverleri bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında söyleşiler, imza günleri, şiir dinletisi ve konserler düzenlenecek. Katılımcılar, kitaplara özel indirimlerle ulaşma fırsatı da bulacak.

Program hakkında

Etkinliğe Ahmet Ümit ve Buket Uzuner'in yanı sıra Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, Sunay Akın'nın da arasında bulunduğu birçok yazar, şair ve gazeteci katılacak.

İmza ve söyleşi etkinlikleri Sibel Uzun, Ece Üner, Sinan Yaşar, Şebnem Burcuoğlu, Merve Yıldırım, Balçiçek İlter, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Yılmaz Arı, Sinan Kıyanç, Dilek Cesur, İrfan Donat, Eray Hacıosmanoğlu, Doç. Dr. Özgür Bolat, Dursun Ali Yaz, Hayati İnanç, Serhat Yabancı, Naim Babüroğlu ve İsmail Arı katılımıyla yapılacak.

Haluk Çetin ve Kseniia Prostitova dinletilerinin yanı sıra Dengin Ceyhan, Mahmut Çınar, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrasının "Nazım'a Şarkılar" ve Kehribar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konserleri düzenlenecek.

Kaynak: AA

Nazım Hikmet Ran, Nazım Hikmet Ran, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Eğitim, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:52 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı CHP Milletvekili Ediz Ün’ün otomobilinden neler çıktı neler Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler
18:36 Canlı anlatım Mücadele başladı Canlı anlatım! Mücadele başladı
18:04 Adana’da “süper hücre“ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da "süper hücre" kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
16:29 Odun toplayanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 yaralı Odun toplayanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 yaralı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
03:19 Tahliye edilen Alisya Bahar Candan’dan ilk sözler: Özüme döndüm Tahliye edilen Alisya Bahar Candan'dan ilk sözler: Özüme döndüm
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 20:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement