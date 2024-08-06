Bangladeş'te protestocular Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un liderlik etmesini istiyor

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Bangladeş'te protestocu öğrenciler, geçiş hükümetine Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un liderlik etmesini istiyor.

Öğrenci protestolarının koordinatörlerinden Nahid İslam, ülkede kurulması planlanan geçiş hükümetinin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un geçmesini istediklerini açıkladı.

İslam, sosyal medyada paylaştığı videoda, protesto liderlerinin Yunus ile görüştüğünü ve Yunus'un mevcut durumu değerlendirerek görev üstlenmeyi kabul ettiğini aktardı.

Muhammed Yunus da Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ordu tarafından duyurulan istifasını "Bangladeş'in ikinci kurtuluş günü" olarak nitelendirdi.

Yunus, mikro kredilerle milyonları yoksulluktan kurtarmıştı

Hasina tarafından uzun zamandır rakip olarak görülen 84 yaşındaki Muhammed Yunus, "yoksulların bankacısı" olarak tanınıyor.

Yunus, mikro kredilerle milyonları yoksulluktan kurtarırken, Hasina tarafından yoksulların "kan emicisi" olarak itham edilmiş ve yüksek faiz oranları uygulamakla suçlanmıştı. Zimmete para geçirme iddiaları da dahil birçok mali suçlamadan ötürü Bangladeş'te mahkum edilen Nobel ödüllü Yunus hakkında, Şeyh Hasina ile aralarındaki soğuk ilişkileri nedeniyle hedef alındığı yönünde birçok iddia ortaya atıldı.

Aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve diğer birçok ünlü ismin de bulunduğu bir grup Şeyh Hasina'ya mektup göndererek Yunus hakkındaki yasal sürecin askıya alınmasını istemişti.

Yunus, aralarında 2010'da kaleme aldığı "Sosyal İşletme İnşa Etmek: İnsanlığın en Acil İhtiyaçlarına Hizmet Eden Yeni Tür Kapitalizm" ve 2017'deki "Üç Sıfırlı Bir Dünya: Sıfır Yoksulluk, Sıfır İşsizlik ve Sıfır Net Karbon Emisyonunun Yeni Ekonomisi" adlı eserlerinin yanı sıra birçok kitap yazdı.

İlk olarak 1987'de Bangladeş'in prestijli Bağımsızlık Günü Ödülü'nü alan Yunus, 1994'te ABD'de Dünya Gıda Ödülü, 2000'de Kral Hüseyin İnsani Yardım Ödülü ve 2009'da ise ABD Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görülmüştü.

Muhammed Yunus, kurmuş olduğu Grameen Bankası ve öncü çalışmalarından dolayı 2006 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.

Protestocular parlamentonun bugün yerel saatle 15.00'e kadar feshedilmesini talep etti

Bu arada, Bangladeş'teki öğrenci protestolarının liderleri, Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'den bugün yerel saatle 15.00'e kadar parlamentoyu feshetmesini talep etti.

BBC'nin haberine göre, liderler, taleplerinin karşılanmaması durumunda "sert adımlar atacakları" tehdidinde bulundu.

Protesto koordinatörleri, geçiş hükümeti için önerdikleri isimleri kısa süre içinde açıklayacaklarını da bildirdi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.