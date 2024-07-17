Bangladeş Üniversiteleri Süresiz Kapatıldı - Son Dakika
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Bangladeş Üniversiteleri Süresiz Kapatıldı

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından üniversitelerin süresiz kapatılması istendi. Ülkede, hükümet yanlıları ile üniversite öğrencileri arasında çıkan kontenjan kararına ilişkin protestolar devam ediyor. Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, 'öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını' istedi. Üniversiteler, aynı zamanda öğrencilere 'yurtları boşaltma' talimatı verdi. Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda arbede çıkması ve buna polisin müdahalesinde, dün yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı, 6 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor. Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı. Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

17.07.2024 11:57
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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından üniversitelerin süresiz kapatılması istendi.

Ülkede, hükümet yanlıları ile üniversite öğrencileri arasında çıkan kontenjan kararına ilişkin protestolar devam ediyor.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istedi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, süresiz olarak kurumlarının kapatıldığını duyurdu.

Üniversiteler, aynı zamanda öğrencilere "yurtları boşaltma" talimatı verdi.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda arbede çıkması ve buna polisin müdahalesinde, dün yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı, 6 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Hükümet, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Üniversiteleri Süresiz Kapatıldı - Son Dakika

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