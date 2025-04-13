Baptist Hastanesi'ne Saldırı: Hizmet Dışı

- İsrail'in vurduğu Baptist Hastanesi hizmet dışı kaldı

Saldırının ardından hastanedeki yıkım görüntülendi

GAZZE - İsrail'in sabaha karşı bombaladığı Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) saldırının ardından hizmet dışı kalırken, hasta ve sağlık personeli tahliye edildi.

İsrail'in bugün Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlediği saldırının etkileri sürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çalışır durumdaki son hastane olan hastane, saldırının ardından hizmet dışı kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, hasta ve sağlık personelinin tahliye edilmek zorunda kaldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, "Uluslararası kurumları ve ilgili yetkilileri, sağlık sektörünü uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde korumaya çağırıyoruz" denildi.

Saldırının ardından görüntülenen hastanedeki yıkım, bombardımanın şiddetini gözler önüne serdi.

"Füzelerin yol açtığı yıkım çok büyük"

Hastanede tedavi gören ve saldırı anına tanıklık eden 33 yaşındaki Muhammed Ebu Nasır, "Savaşın başında ayağımdan yaralandım ve cerrahi bölümde tedavi görüyordum. O gece hastalar için felaketti. Kabul, acil servis ve laboratuvar bölümleri bombalandı. Hastalar, hastane içinde her an öldürülebileceklerini hissettiler. Gördüğünüz gibi, füzelerin yol açtığı yıkım çok büyük. Kurtulmayı beklemiyorduk" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulunan Ebu Nasır, hastaların tedavi için Gazze Şeridi dışına nakledilmesi konusunda gerekenin yapılmasını istedi. Ebu Nasır, "Bu hastane, Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasından sonra hasta ve yaralıları kabul eden tek hastaneydi. Ancak bu geceki saldırıdan sonra artık hizmet veremiyor ve yaralıların tedavi edilebileceği bir yer kalmadı" diye konuştu.