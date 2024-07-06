Baraj manzaralı Çekerek Millet Bahçesi - Son Dakika
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Baraj manzaralı Çekerek Millet Bahçesi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde baraj etrafına kurulan Çekerek Millet Bahçesi, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Baraj manzarasıyla dikkat çeken millet bahçesi, yeşil alanları, oyun parkları, spor aletleri ve yürüyüş yollarıyla ziyaretçilere keyifli bir ortam sunuyor. Turizme de değer katan bu güzel alan, temiz havası ve oksijeni bol atmosferiyle dikkat çekiyor.

06.07.2024 23:28
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Baraj manzaralı Çekerek Millet Bahçesi böyle görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde baraj etrafına kurulan Çekerek Millet Bahçesi, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çekerek barajının yanı başında peyzaj alanı ve sosyal donatılarıyla 180 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla 2 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Çekerek Millet Bahçesi, kentin yeni cazibe merkezi oldu. Yaz sıcaklarının kendisini hissettirdiği şu günlerde ziyaretçiler, millet bahçesindeki yeşil alanlarda serinleyip piknik yaparken, çocuklar ise kendilerine özel çeşitli oyun alanlarının olduğu parkta doyasıya eğleniyor. Öte yandan spor aletleri ve yürüyüş yollarından da yararlanan vatandaşlar, baraj manzaralı millet bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Çekerek turizmine büyük katkı sağlamış"

Ankara'dan Çekerek Millet Bahçesi'ne gelen Mustafa Sungur, 3 yıl önce ilçeye geldiğini ve buraların çok değiştiğini söyledi. Sungur, "Burada emeği geçenlerden Rabbim razı olsun, herkese çok teşekkür ederiz. Çekerek turizmine büyük katkılar sağlanmış. Lavanta adası, millet bahçesi ve şato ile birlikte burası çok güzel olmuş. Ben dostlarıma burayı tavsiye ediyorum. Biz de eşimle geldik, yeni evlendik. Bu da bize balayı gibi oldu, burası gerçekten çok güzel olmuş." dedi.

"Havası temiz, oksijeni bol"

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nden ailesiyle birlikte gelen Salih Yüksel ise, "Çekerek ilçesinde baraj manzarasıyla çok güzel bir atmosfer hakim. Sadece Yozgat ve çevresi için değil tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın burayı gelip görmesi, ziyaret etmesini isteriz. Temiz bir havası var, oksijeni bol. Çok güzel bir alan." şeklinde konuştu.

"Turizme değer katıyor"

Muhammet Fatih Yüksel ise, "Buraya ilk defa geldim ve çok güzel bir yer. Gerçekten turizm açısından da ülkemize güzel bir değer katıyor, herkesin buraya gelmesini istiyoruz, çok güzel bir yer olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Baraj manzaralı Çekerek Millet Bahçesi - Son Dakika

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