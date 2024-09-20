Bardem: İsrail Savaş Suçları İşliyor - Son Dakika
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Bardem: İsrail Savaş Suçları İşliyor

Oscar ödüllü Javier Bardem, İsrail'in en radikal hükümeti olduğunu ve savaş suçları işlediğini söyledi.

20.09.2024 21:46
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Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail yönetiminin bu ülke tarihinin en radikal hükümeti olduğunu ve insanlığa karşı savaş suçları işlediğini söyledi.

Bardem, İspanya'nın en önemli sinema festivali olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde aldığı "Donostia Ödülü" dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i ve ona destek veren ülkeleri eleştirdi.

Bardem, "İsrail tarihinin en radikal hükümeti, insanlığa karşı savaş suçları işliyor. Hamas'ın acımasız saldırıları, Filistin halkının maruz kaldığı ağır cezayı haklı çıkaramaz. Çatışmanın sona erdirilmesi için (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Hamas'ın dışarıda bırakıldığı başka aktörlerle müzakereler yapılmalıdır." diye konuştu.

"Toplum, İsrail'e yönelik eleştirinin antisemitizmle hiçbir ilgisinin olmadığını anlamaya başlıyor"

ABD, Almanya ve İngiltere'ye "İsrail'e koşulsuz desteğinizi bırakın" çağrısı yapan İspanyol aktör, "Toplum olarak bu tür saldırıların karşısında pasif kalamayız. Hepimiz orada olup bitenlerin mağduruyuz ve bu suçları söyleme zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var. Toplum, İsrail'e yönelik eleştirinin antisemitizmle, Hamas'a yönelik eleştirinin ise İslamofobi ile hiçbir ilgisinin olmadığını anlamaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Donostia Ödülü'ne geçen yıl layık görülen ancak o dönemde ABD'deki sinema sanatçılarının grevine destek verdiğinden ödülünü bugün alabilen Bardem, "dünyada tüm yaşananları görüp kutlama yapmanın mümkün olmadığını" dile getirdi.

Bardem'in bu sözleri, salondaki gazeteciler ve diğer katılımcılarca alkışlandı.

55 yaşındaki İspanyol aktör, "No Country for Old Men" filmindeki rolüyle 2007'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü almıştı.

Kaynak: AA

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