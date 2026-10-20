Barrack, Doha'da Yemen'deki Husilere yönelik ABD kara müdahalesini anlamsız buldu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington yönetiminin Suudi Arabistan'a lojistik destek sağladığını ancak Yemen'deki Husilere karşı ABD'nin kara birlikleriyle müdahalesinin "anlamsız göründüğünü" söyledi.

Tom Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Ortadoğu'daki geçmiş askeri müdahalelerinin sonuçlarını sorguladı.

Bölge ülkelerinin sorunlarını çözmek için Washington'a güvenmek yerine bölgesel ittifaklar kurması gerektiğini belirten Barrack, ABD'nin Ortadoğu'daki rolünü yeniden tanımladığını ifade etti.

Washington'un doğrudan kontrol ve müdahaleden uzaklaşarak bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamalarına destek vermeye yöneldiğini kaydeden Barrack, ABD'nin bölgedeki ortaklarını terk etmediğini ancak Washington'dan her çatışmayı çözmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

Yemen konusunda Husilere karşı askeri müdahalenin etkinliğini sorgulayan Barrack, "Yemen'e ABD'nin kara müdahalesi anlamsız görünüyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan, Husiler ve bölgesel arabulucuların katılacağı müzakerelerin daha iyi bir alternatif sunduğunu dile getiren Barrack, siyasal krizlerin çözümünde diplomatik girişimlerin ve diyaloğun önemini vurguladı.

ABD, İran'la barışçıl bir anlaşma istiyor

Barrack, Washington ile Tahran arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin İran'la barışçıl bir anlaşmaya varmak istediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la müzakereye açık olduğunu aktaran Barrack, Washington'un askeri gerilimi tırmandırmak yerine diplomatik çözüm aradığını söyledi.

Katar, Umman, Pakistan ve İsviçre'nin arabuluculuk çabalarına işaret eden Barrack, Washington ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki güven eksikliğinin önemli bir engel olmaya devam ettiğini vurguladı.

Barrack, İslamabad mutabakatının değiştirilmiş bir versiyonunun yeniden müzakereler için temel oluşturabileceğini belirterek ateşkes, deniz ulaşım yollarının yeniden açılması ve İranlılar üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gibi konulara değindi.

İran'ın siyasi geleceğine İranlılar karar vermeli

Büyükelçi Barrack, Ortadoğu'yu 3 bin yıldır kendini arayan bölge şeklinde nitelendirerek, "Buraya yüzlerce peygamber geldi. Onlardan hiçbirisi bu meseleyi çözemedi. Bizim bu sorunları birkaç yıl içinde çözmemiz pek olası değil." ifadelerini kullandı.

İran'ın siyasi geleceğine dışarıdan dayatılan bir rejim değişikliğiyle değil, İran halkının kendi iradesiyle karar vermesi gerektiğini vurgulayan Barrack, ABD'nin geçmişteki rejim değişikliği girişimlerinin sonuçlarını eleştirdi.

ABD'nin daha geniş Ortadoğu bölgesinde 23 rejim değişikliği girişiminde yer aldığını belirten Barrack, "Her müdahale etmeye, kişiyi veya rejimi değiştirmeye çalıştığımızda bunun bir hata olduğu görülüyor." dedi.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın hata olup olmadığı sorusuna Barrack, "Bunun bir hata olup olmadığını bilmiyorum." yanıtını verdi.

Barrack, Trump yönetiminin 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyonları başlatırken ilk amacının rejim değişikliği değil, Washington'ın yakın bir nükleer tehdit olarak değerlendirdiği durumu önlemek olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının??????? Ortadoğu'da ve ötesinde istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirten Barrack, yönetimin savaşın devam etmesini istemediğini ifade etti ve ortaya çıkan durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Barrack, İsrail ile Türkiye arasında doğrudan askeri çatışma yaşanması ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.