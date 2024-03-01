Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bülent Ecevit Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerinde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, vatandaşlarla da sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret programlarının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Fırıncıoğlu, 22 Mart 2023 tarihinden bu yana Bartın Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anımsatarak yaptıkları çalışmalarla vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediklerini söyledi.

Az zamanda çok işler yaptıklarını ve yaşanabilir bir Bartın için proje üreterek, üstyapıda rekora imza attıklarını ifade eden Fırıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüz 10 ayda 132 bin 218 metrekare yol yaptı. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz park ve yeşil alanların bakımlarını ve bitki dikimlerini yaptı. Yine bu müdürlüğümüze bağlı Mezarlıklar ve Defin İşleri birimimizin cenaze hizmetleriyle vatandaşlarımızın acısını paylaşmaya devam ediyoruz. Büyük bir ihtiyaca cevap veren gasilhanede verdiğimiz ücretsiz yıkama ve bekletme hizmeti ile belediyemiz, vatandaşlarımızın zor zamanında yanında yer alıyor. Bu hizmetin yanı sıra şehir içi ve şehir dışı 7 gün 24 saat ücretsiz cenaze nakil hizmeti de veriyoruz. Geçen yıl 6 cenaze nakil aracımızla şehir içi, şehir dışı ve mücavir alan dışı yerlere olmak üzere 1143 cenazenin nakli ücretsiz yapıldı."

Belediyeye gelen vatandaşların istek ve önerilerine daha hızlı cevap verilmesi amacıyla "İlk Adımda Çözüm Merkezi" birimini faaliyete geçirdiklerini de anlatan Fırıncıoğlu, bu merkez ile birlikte vatandaşın vakit kaybetmeden sorunlarının çözüme kavuşmasını sağladıklarını aktardı.

Fırıncıoğlu, "Tüm birimlerimiz sorumluluk alanlarında gereken çalışmayı yapmaya devam ediyorlar. 'Halk Buluşmaları' ve 'Ortak Akıl Buluşmaları' çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, görüşlerinize başvuruyoruz. Ortak akıl ve uyum kültürü çerçevesinde daha iyi, daha güzel bir Bartın için her zaman yorulmak nedir bilmeden el birliğiyle çalışacağız." diye konuştu.