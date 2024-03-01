Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bülent Ecevit Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
Ziyaretlerinde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, vatandaşlarla da sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.
Ziyaret programlarının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Fırıncıoğlu, 22 Mart 2023 tarihinden bu yana Bartın Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anımsatarak yaptıkları çalışmalarla vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediklerini söyledi.
Az zamanda çok işler yaptıklarını ve yaşanabilir bir Bartın için proje üreterek, üstyapıda rekora imza attıklarını ifade eden Fırıncıoğlu, şunları kaydetti:
"Fen İşleri Müdürlüğümüz 10 ayda 132 bin 218 metrekare yol yaptı. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz park ve yeşil alanların bakımlarını ve bitki dikimlerini yaptı. Yine bu müdürlüğümüze bağlı Mezarlıklar ve Defin İşleri birimimizin cenaze hizmetleriyle vatandaşlarımızın acısını paylaşmaya devam ediyoruz. Büyük bir ihtiyaca cevap veren gasilhanede verdiğimiz ücretsiz yıkama ve bekletme hizmeti ile belediyemiz, vatandaşlarımızın zor zamanında yanında yer alıyor. Bu hizmetin yanı sıra şehir içi ve şehir dışı 7 gün 24 saat ücretsiz cenaze nakil hizmeti de veriyoruz. Geçen yıl 6 cenaze nakil aracımızla şehir içi, şehir dışı ve mücavir alan dışı yerlere olmak üzere 1143 cenazenin nakli ücretsiz yapıldı."
Belediyeye gelen vatandaşların istek ve önerilerine daha hızlı cevap verilmesi amacıyla "İlk Adımda Çözüm Merkezi" birimini faaliyete geçirdiklerini de anlatan Fırıncıoğlu, bu merkez ile birlikte vatandaşın vakit kaybetmeden sorunlarının çözüme kavuşmasını sağladıklarını aktardı.
Fırıncıoğlu, "Tüm birimlerimiz sorumluluk alanlarında gereken çalışmayı yapmaya devam ediyorlar. 'Halk Buluşmaları' ve 'Ortak Akıl Buluşmaları' çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, görüşlerinize başvuruyoruz. Ortak akıl ve uyum kültürü çerçevesinde daha iyi, daha güzel bir Bartın için her zaman yorulmak nedir bilmeden el birliğiyle çalışacağız." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini tanıttı. Döğücü, yeni dönemde Sancaktepe'ye Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi açılacağını da müjdeledi.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi olan Yaren leylek, 13. yılda da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yaren'in yuvasının canlı yayınla izlenebileceğini ve yavrularına takip cihazı takılacağını belirtti.
İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, bir çiftin arasını bozdu. Eşinin baskılarına dayanamayan kadın, boşanma davası açtı. İddialara göre, kadının eşi, onu sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorluyordu. Eşinin ise kadın kılığına girerek başka erkeklerle sohbet ettiği ve para kazandığı iddia edildi. Kadın, yaşadığı mağduriyetlerden dolayı delilleri topladıktan sonra polise ihbar etti ve boşanma davası açtı.
Adana'da pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli, karşı ateşle kolundan vuruldu. Olayın ardından kaçan, saklandığı adreste yakalanıp, gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?